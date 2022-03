„In ihrer Pauschalität fachlich sehr kurz gesprungen“ sei die Aussage der ADD-Vizepräsidentin Begoña Hermann, man habe sich in Ludwigshafen bei der Grundsteuer an den durchschnittlichen Hebesätzen der Flächenländer zu orientieren. Das sagt Rainer Metz, FWG-Fraktionsvorsitzender im Stadtrat. Er reagiert damit auf ein RHEINPFALZ-Interview mit Hermann zum städtischen Haushalt. Der Wirtschaftsstandort Ludwigshafen habe weder ein Einnahmeproblem noch könne man die Bedingungen des unmittelbaren Umfelds vernachlässigen, sagt Metz. Daher habe die FWG-Stadtratsfraktion als Kompromiss den Hebesatz Mannheims als Obergrenze einer Anhebung ins Spiel gebracht. Der Stadtrat hatte im Dezember dann auch eine Erhöhung der Grundsteuer B von 420 auf 487 Prozent beschlossen. Mit dem neuen Hebesatz gehe man „in einem starken Wettbewerbsumfeld“ an die Schmerzgrenze, ergänzt Metz. Die Berücksichtigung des Umfelds sei bei der Gestaltung kommunaler Steuern zentral. „Mit der von Frau Hermann und der ADD nun vorgeschlagenen Steuerpolitik wäre es schon vor knapp 160 Jahren unmöglich gewesen, die BASF zu einem Umzug von Mannheim nach Ludwigshafen zu bewegen“, heißt es von der FWG. Begoña Hermann hatte sich im Interview für eine deutlich höhere Anhebung der Grundsteuer in Ludwigshafen ausgesprochen – mit Blick auf den seit Jahren nicht ausgeglichenen städtischen Haushalt.