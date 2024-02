Die FWG-Stadtratsfraktion fordert mehr Flexibilität und eine ernsthafte Prüfung der Alternativen in der Frage der nicht vorhandenen Toiletten in Bäckereien und Imbissen. Außenliegende Toiletten gebe es in vielen Gaststätten in der Pfalz. Eine gemeinsame Nutzung einer Toilettenanlage mit anderen Gastronomiebetrieben sollte möglich sein, wie man es beispielsweise von Autobahnraststätten oder dem Mannheimer Hauptbahnhof kenne, wo der Betrieb der Sanitäranlagen fremdvergeben worden sei. Als mögliche Alternative könne die öffentliche Toilette dienen, die in unmittelbarer Nähe der Bäckerei Brendel auf dem Goerdelerplatz steht.

Für Gleichbehandlung sorgen

Eine große Herausforderung sind für die FWG die offensichtlich unterschiedlichen Möglichkeiten durch individuelle Verordnungen in den Kommunen der Metropolregion Rhein-Neckar: In Mannheim benötigten Betriebe mit bis zu zehn Plätzen keine Toilette. Eine solche Ungleichbehandlung kann nach Meinung der Freien Wähler in Ludwigshafen nicht akzeptiert werden. Eine Ludwigshafener Satzung könne als Grundlage für die Auslegung der Verordnung dienen und so einen klaren Rahmen für Abweichungen festschreiben. „Durch diese Maßnahme wird eine Gleichbehandlung der Betriebe in der Metropolregion erreicht“, sagt Fraktionssprecher Rainer Metz. Seine Fraktion werde dazu einen Antrag in die nächste Stadtratssitzung (26. Februar) einbringen.

Seit 11. Januar dürfen sich Kunden in Brendels Backwelt nicht mehr hinsetzen und etwas trinken oder essen. Das hat die Stadt verfügt. Denn weil es in dem Laden keine Gästetoiletten gibt, dürfen dort keine Gäste an Tischen bewirtet werden. Das sei geltendes Recht. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (parteilos) sagte am Donnerstag. „Ich habe keine Einflussmöglichkeiten. Die Entscheidung in diesen Fällen liegt in den Händen des Ordnungsdezernenten Andreas Schwarz, der mir zugesagt hat, die Entscheidung seiner Mitarbeiter zu überprüfen.“