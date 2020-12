Die Ludwigshafener FWG äußert große Bedenken hinsichtlich der Einrichtung eines Corona-Schnelltest-Zentrums ab Samstagmorgen in der Walzmühle. Wirtschaftliche Interessen stünden dabei im Vordergrund, der Nutzen sei sehr gering, kritisiert FWG-Vorsitzender Markus Sandmann. Dass das Projekt auf Initiative des Center-Betreibers Pro Concept Holding AG mit Unterstützung von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) binnen kurzer Zeit realisiert worden sei, lasse klar die wirtschaftlichen Interessen erkennen, die in erster Linie dahinter stünden.

„Erkennen Infektion nicht so gut“

Sandmann begründet seine Skepsis damit, dass Antigentests weniger empfindlich als übliche PCR-Tests reagierten, dafür jedoch schneller ein Ergebnis lieferten – in der Regel nach 15 bis 30 Minuten. Das mache diese Tests attraktiv. „Sie erkennen aber eine Infektion nicht so gut im Anfangsstadium und im späteren Verlauf. Lediglich in der Phase, in der ein Patient besonders ansteckend ist, können die Schnelltests das Virus recht sicher erkennen“, so Sandmann.

„Wiegen Menschen in falscher Sicherheit“

Führende Virologen würden daher empfehlen, etwa Pflegepersonal zwei-, oder besser dreimal die Woche mittels PCR-Test zu kontrollieren, da nur dieser eine Infektion in jedem Status der Krankheit erkenne. Die Antigentests seien nur gut, wenn man etwa Weihnachten mit Risikogruppen wie alten und chronisch kranken Personen verbringe und der Schnelltest vor der Feier gemacht werde. „Da kann man dann beim Ergebnis ziemlich sicher sein, jetzt gerade stecke ich niemanden an’ mehr aber auch nicht“, bilanziert Sandmann und ergänzt: „Die Menschen wiegen sich bei falsch negativen Ergebnissen durch den Schnelltest in falscher Sicherheit. Deshalb helfen diese nicht im Kampf gegen die hohe Sieben-Tage-Inzidenz der Stadt. Das Einzige, was dieses diagnostisches Testangebot leistet, ist ein Beitrag zur positiven Bilanz von privatwirtschaftlichen Unternehmern.“

Eine Testung kostet 49 Euro

Wie berichtet, kostet ein Test 49 Euro. Betreiber der Schnelltest-Center in der Metropolregion ist die SI Trading GmbH, ein Unternehmen, das sich im April gegründet und auf den schnellen Handel mit Hygieneartikel spezialisiert hat.