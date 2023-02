„Immer geht es nur um Angebotsverluste für den Bürger, statt strukturell in die Zukunft zu sparen!“, ärgert sich Hans Arndt (FWG), Mitglied des Sportausschusses. Kritik übt er deshalb an der verkürzten Saison für das Willersinnfreibad, die derzeit im Gespräch ist und wirbt dafür, auf eine andere Art und Weise Geld einzusparen.

Eine verkürzte Freibadsaison am Willersinn in Ludwigshafen werde als „tolle Sparidee“ verkauft, um das Defizit im städtischen Haushalt zu reduzieren, sagt der Ortsbeirat aus der Gartenstadt – und weist daraufhin, an welcher Stellschraube die FWG in Sachen Freibad stattdessen viel lieber drehen würde. Nämlich an der Realisierung des Anschlusses des Freibads Willersinn ans Fernwärme-Netz der TWL. Laut dem Energieversorger könnten so bis 2040 Kosten in Höhe von 550.000 Euro eingespart werden..

Wobei die Zahlen für diese Berechnung sogar noch aus Zeiten vor der Energiekrise stammten. Arndt: „Die Einsparungen bei den Gaspreisen von heute sind demnach noch viel höher.“ Ein ökologischer Vorteil liege zudem in der Einsparung von zirka 200 Tonnen CO 2 pro Jahr, was die Klimabilanz der Stadt Ludwigshafen deutlich verbessern würde.

Stadtratsbeschluss nicht umgesetzt

Schon am 13. Dezember 2021 habe der Stadtrat über einen entsprechenden Antrag der FWG-Stadtratsfraktion zur Fernwärmeversorgung für das Freibad Willersinn abgestimmt. „Er wurde mit nur zwei Gegenstimmen angenommen“, betont Arndt. Die Umsetzung seitens der Stadtverwaltung sei bis heute aber nicht erfolgt – mit dem Argument, „dass der Anschluss zirka 300.000 Euro kostet“. Stattdessen schlage die Verwaltung im Zuge der Haushaltskrise nun eine verkürzte Freibadsaison von Juni bis Ende August vor – um die Energiekosten um 35.000 Euro zu drücken. „Wieder ein Angebotsverlust für den Bürger“, resümiert Arndt, der weiterhin für die Umsetzung des Stadtratsbeschlusses plädiert. Sein Fazit: „In Ludwigshafen hat man immer den Eindruck, da hockt einer im Rathaus, dessen Aufgabe es ist, die Handbremse anzuziehen.“