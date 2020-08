In die Diskussion um Zustand und Zukunft des Hauptbahnhofs haben sich nun auch die Freien Wähler (FWG) eingeschaltet. Sie fordern ein neues Konzept, sowohl für den Bahnhof selbst als auch für dessen Umgebung. Dazu sei eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Stadt und Deutscher Bahn notwendig, sagt FWG-Fraktionsvorsitzender Rainer Metz. Alleine im vergangenen Jahr habe die Bahn knapp eine Million Euro in Unterhalt und Instandsetzung des Bahnhofsgebäudes investiert, sagt Metz und ergänzt: „Man befindet sich dort in einem umfassenden Sanierungsprozess.“ Man sollte die Bahn daher bei ihren Bemühungen unterstützen. Außerdem sollte mit der Bahn „eine Teilnutzung des Bahnhofes durch die Stadt für kulturelle Zwecke“ diskutiert werden. Metz wirft die Frage auf, ob es beispielsweise möglich wäre, die Zusammenlegung von Stadtarchiv und Stadtmuseum im „verkehrsgünstig gelegenen Hauptbahnhof“ umzusetzen, statt – wie bislang angedacht – in der Rhenus-Halle. Außerdem bittet die FWG-Stadtratsfraktion die Stadtverwaltung zu prüfen, ob das Stadtmuseum die Modelleisenbahn aus dem Bahnhof erwerben könnte.