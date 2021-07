Die Ludwigshafener FWG unterstützt die offenen Worte von Anwohner und Hausbesitzer Anthimos Dimitriadis (47), der zuletzt die Zustände im Hemshof im RHEINPFALZ-Interview (19. Juli) und zuvor im Stadtrat (12. Juli) beklagt hatte. Die Entwicklung im Hemshof müsse gedreht werden, fordert die FWG. Heftige Kritik üben die Freien Wähler am Mainzer Innenministerium.

„Die seit Jahren anhaltende Verschlechterung der Situation im Hemshof muss dringend verbessert werden, sonst drohen zukünftig unhaltbare Zustände“, sagt Rainer Metz als Sprecher der FWG-Stadtratsfraktion. Die Freien Wähler fordern daher das Land auf, gemeinsam mit der Stadt ein Sicherheitskonzept zu erstellen, um mit dem Pilotprojekt der Polizei und dem Kommunalen Vollzugsdienst (KVD) als ersten Schritt zur Bekämpfung der Probleme einen höheren Personalschlüssel zu geben.

„Mehr Präsenz auf der Straße“

Bundestagskandidat Hans Arndt ist sich sicher: „Wir benötigen mehr Präsenz auf der Straße. Diese Sichtbarkeit der Exekutive sollte zu Fuß oder gerne auch per E-Bike realisiert werden. Das Pilotprojekt sollte dann auch auf andere Städte ausgeweitet werden. Ohne ein deutliches Sicherheitskonzept wird der Stadtteil immer weiter zu einem Problemviertel und die katastrophalen Folgen werden sich weiter negativ entwickeln.“

„Polizeischlüssel zu niedrig“

Die Sprecherin des Polizeipräsidiums sei in ihrer Rolle nicht zu beneiden, wenn sie öffentlich behaupte, es gebe fast täglich Streifen im Hemshof, um den Eindruck von ausreichender Präsenz zu erwecken. Die Zahlen sprächen eindeutig eine andere Sprache. Statistisch 1,5 Mal pro Woche eine Streife in Nord/Hemshof, das sei bei der beschriebenen Situation erhöhter Kriminalität in Städten absolut unzureichend. Die vorliegenden Statistiken betrachten die Freien Wähler als unvollständig und verzerrend. „Der Personalschlüssel bei der Polizei ist für den Streifendienst pro Einwohner in einer Großstadt wie Ludwigshafen deutlich zu niedrig“, beklagt Metz.

„Mangelhafte Organisation“

Das Ergebnis der Polizeistatistik liege sicher nicht an den Polizeikräften vor Ort, die sich engagierten und gute Arbeit leisteten, sondern an einer unzureichenden Personalausstattung und einer mangelhaften Organisation seitens des Innenministeriums“, bilanziert Metz.

Wie berichtet, hatte Anthimos Dimitriadis von Drogengeschäften im Hemshofpark berichtet, von der zunehmenden Vermüllung und von täglichen Parkverstößen. Seiner Ansicht nach fehlt der Kontrolldruck durch die Ordnungskräfte. Mehr Präsenz von KVD und Polizei hatte im Anschluss auch Ortsvorsteher Osman Gürsoy (SPD) gefordert.

„Kein rechtsfreier Raum“

Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) betonte im Stadtrat, der Hemshof dürfe kein rechtsfreier Raum sein. Für die Polizei ist das Quartier kein Kriminalitätsschwerpunkt. Die Anzahl der Straftaten sei in den vergangenen fünf Jahren zurückgegangen – um über 340 Delikte gegenüber 2016. In diesem Zeitraum habe sich die Anzahl der Rauschgiftdelikte allerdings mehr als verdoppelt. Hinter Oggersheim (2067 Fälle) rangiert Nord/Hemshof stadtweit auf Rang zwei bei den Straftatdelikten (1869).