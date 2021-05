Die Freien Wähler in Ludwigshafen werfen der Landesregierung eine falsche Corona-Politik vor und rufen sie zum Handeln auf. Laut ihrem Fraktionschef im Stadtrat, Rainer Metz, hat Ludwigshafen seit 22. März eine Sieben-Tage-Inzidenz, die im Schnitt über 190 (Neuinfektionen in einer Woche bezogen auf 100.000 Einwohner) liegt, und steht damit vor Worms, Speyer und Neuwied landesweit an der Spitze. „Die konstant hohe Zahl zeigt, dass Ludwigshafen die Stadt mit der höchsten Belastung ist. Während in Speyer mit mobilen Impfteams besonders in der Erstaufnahmestelle durch das Land gezielt geimpft wird, ist die Landesregierung trotz der nachweislich schweren Situation unserer Stadt der Ansicht, dass in Ludwigshafen die gesundheitliche Chancengleichheit gelten muss“, beklagt er.

Walldorf und Mannheim als Vorbilder

FWG-Vorsitzender Markus Sandmann ergänzt: Während in allen anderen Kreisen und Städten das Leben fast wieder normal laufe, sei Ludwigshafen weiter im Lockdown. Ein Schritt zur Lösung des Problems zeige das Beispiel Walldorf auf. Dort sei ab 16-Jährigen in einer gezielten Aktion angeboten worden, sich freiwillig impfen zu lassen. „Das war ein voller Erfolg, die Schlangen waren so lang, dass Jugendliche bis zu vier Stunden anstanden. Damit wurde der hohen Zahl an Infektionen jüngerer Bürger erfolgreich entgegengewirkt“, so Sandmann. In Mannheim werde gezielt in Brennpunkten geimpft. Wieso die gesundheitliche Chancengleichheit in der SPD-geführten Schwesterstadt nicht gelte, aber im SPD-geführten Rheinland-Pfalz und im SPD-geführten Ludwigshafen, erschließe sich ihm nicht. Gleichzeitig gebe es in Ludwigshafen für 30.100 junge Menschen, die eine der hiesigen Schulen besuchen, keine Chancengleichheit auf Bildung. „Für mich ist klar: Das sind faule Ausreden der Landesregierung“, sagt Sandmann.

„Gezielte Impfung und Aufklärung“

Alle Bürger, Einzelhändler, Kulturtreibende oder Gastronomen würden unter dem massiven Lockdown und dem Missmanagement der Landesregierung, der Verwaltungen des Rhein-Pfalz-Kreis und der Stadt leiden. „Unsere Forderung nach gezielter Impfung und Aufklärung in den Stadtteilen muss endlich realisiert werden. Nur so erhält unsere Stadtgesellschaft eine klare Perspektive“, bilanziert Sandmann. Auch das Problem der noch immer nicht geklärten Abweichungen der Meldezahlen des Kreisgesundheitsamts müsse gelöst werden.