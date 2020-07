Zur Stadtratssitzung am 24. August stellt die dreiköpfige FWG-Fraktion einen Antrag, demzufolge die Verwaltung prüfen soll, ob eine Bewerbung Ludwigshafens für den „European Green Capital“-Wettbewerb im Jahr 2023 „möglich und sinnvoll“ ist. Die Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas 2023“ wird von der EU-Kommission an Städte ab 100.000 Einwohner verliehen.

600.000 Euro Preisgeld

Bis 28. Oktober können sich Kommunen, die sich für ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit engagieren, bewerben. Die Gewinner-Kommune erhält für die Verbesserung der Nachhaltigkeit in ihrer Stadt ein Preisgeld in Höhe von 600.000 Euro. Die Höhe des Preisgelds verdeutliche die Bedeutung der Städte für das Erreichen der Ziele des Europäischen Green Deals, so FWG-Fraktionschef Rainer Metz. Mit der Auszeichnung sei auch der Zugang zu einem europaweiten Netzwerk der Gewinner-Kommunen verbunden.

Bewerbung von Lu, Mannheim und Heidelberg?

Da 2023 die Bundesgartenschau in Mannheim ausgerichtet werde, liege bereits jetzt ein Fokus auf der Region. Metz: „Daher möchten die Freien Wähler auch prüfen lassen, ob eine gleichzeitige Bewerbung von Heidelberg, Mannheim und Ludwigshafen möglich und ob eine solche Variante sinnvoll wäre. Auch stellt sich die Frage, ob weitere Fördergelder im Rahmen der Bewerbung beispielsweise vom Land Rheinland-Pfalz zu erhalten sind.“