Nach dem Zustand der 460 städtischen Brückenbauwerke hatten die Freien Wähler (FWG) im vergangenen Bauausschuss gefragt. Das Fazit: Neun Bauwerke seinen in einem nicht ausreichenden oder ungenügenden Zustand.

„Brückenbauwerke in Ludwigshafen verschleißen schneller als die Stadt sie sanieren kann“, schließt die FWG aus der Antwort der Verwaltung auf ihre Anfrage im Bauausschuss. Daraus geht hervor, dass sich von den 460 Brückenbauwerken 39 „kurz vor dem Grenzwert zu einem nicht mehr ausreichenden Zustand“ befinden. Sieben Bauwerke seien bereits heute in einem nicht ausreichenden Zustand. Dazu gehört laut Antwort der Stadt unter anderem die Brücke über den Viertelgraben am Wildpark, der Fußüberweg über den Affengraben und die Überführung L 523 über die Rheinstraße. Diese und vier weitere Bauwerke haben bei Überprüfungen von der Stadt nur die Zustandsnote 3 oder schlechter erhalten. Der Durchlass Neuhöfer Altrhein und der Fußgänger- und Leitungssteg über den Luitpoldhafen erhalten sogar die Note 4 beziehungsweise 3,7. Der Steg über den Luitpoldhafen ist bereits seit Jahren gesperrt. Ab der Note 3 wird laut Stadt über Beschränkungen – etwa Zugang und Gewicht – beraten.

Steigende Kosten erwartet

„Leider ist die Personal- und Finanzdecke der Stadt unzureichend bestückt, sodass dem Verfall nicht in allen Fällen rechtzeitig entgegengewirkt werden kann“, sagt der FWG-Fraktionsvorsitzende Rainer Metz. Er geht außerdem davon aus, „dass in naher Zukunft plötzlich akuter Handlungsbedarf an mehreren Stellen im Stadtgebiet entstehen könnte“. Denn mit jeder neuen Bauwerksprüfung drohe ein Abrutschen in die nächstschlechtere Zustandskategorie. Die Freien Wähler erwarten daher für Brückensanierungen stark steigende Kosten.