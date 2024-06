Simon Bundenthal ist der erste Torschütze des Fußballverbandsligisten FV Dudenhofen in der neuen Saison. Der Innenverteidiger traf am Freitagabend zum 6:0 (2:0) im Test bei A-Klassist Südwest Ludwigshafen. Bundenthal schaltete am schnellsten, als ein Freistoß von Christopher Koch in der Mauer landete.

Doppelpack Scharfenberger

Albert Jungblut erhöhte, da der FVD beim nächsten Freistoß hellwach agierte. Nach Foul an Felix Heimgärtner verwandelte Lukas Metz den Elfmeter zum 3:0. Julian Scharfenberger, Heimgärtner nach schöner Kombination sowie erneut Scharfenberger stellen den Endstand her. „Wir waren nicht gut, viele Fehlpässe und Ungenauigkeiten“, sagte Sportvorstand Florian Kober im Gespräch mit unserer Zeitung: „Südwest hat eine gute A-Klasse-Mannschaft könnte sicherlich auch Bezirksliga spielen.“

Tim Lange und Kennet Hanner Lopez kehren heute ins Training zurück. Nik Bauer absolvierte eine Laufeinheit. Conrad Weigel fällt mit Syndesmosebandriss, noch bei TuS Mechtersheim zugezogen, aus. Auch Finn Leinberger (Schambein) fehlte. Dennoch wechselten die Spargeldörfler zur Pause komplett durch. Seit Montag trainierten die Dudenhofener täglich.