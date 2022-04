Die Preise ziehen überall an – auch der Mindestlohn auf dem Bau soll steigen: Ab Mai könnten viele der rund 1900 Baubeschäftigten in Ludwigshafen mindestens 13,45 Euro pro Stunde verdienen. Sie bekämen dann einen um 60 Cent höheren Branchenmindestlohn. Doch genau das drohe jetzt an den Arbeitgebern zu scheitern, kritisiert der Bezirksverband Rheinhessen-Vorderpfalz der Industriegewerkschaft (IG) BAU.

Der Bau warte auf ein „Ja“ der Arbeitgeber zum Branchenmindestlohn. Dazu müssten Bauindustrie und Bauhandwerk bis 8. April dem Beispiel der Gewerkschaft folgen und einen Schlichterspruch zum eigenen Mindestlohn für den Bau annehmen. „Es steht Spitz auf Knopf. Der Countdown läuft“, so Wunderlich. Der Gewerkschafter ruft die Bauunternehmen in Ludwigshafen auf, ihren Arbeitgeberverbänden „das eindeutige Signal zu geben, den Branchenmindestlohn auf dem Bau zu retten“. Andernfalls werde es auf den Baustellen eine „regelrechte Abwanderungswelle“ geben. „Kein Mensch stellt sich bei Wind und Wetter hin und schuftet körperlich hart, um lediglich den gesetzlichen Mindestlohn und damit an der untersten Lohnkante zu verdienen: Minilohn für Maxileistung – das passt nicht. Schon gar nicht bei einer Inflation, die anziehe und Preise weiter steigen lasse“, so Wunderlich.

Volle Auftragsbücher

Der Bau in Ludwigshafen habe volle Auftragsbücher: Für den Neubau von Wohnungen, für Energiespar-Sanierungen und für seniorengerechte Modernisierungen suchten Unternehmen schon heute händeringend Leute. Es sei ein offenes Geheimnis, dass die Branche auf Zuwanderung dringend angewiesen sei. Der Ruf nach Fachkräften aus dem Ausland werde immer lauter. „Was die Manpower angeht, steht hier eine ganze Branche mit dem Rücken zur Wand. Sollte der Bau-Mindestlohn jetzt an den Arbeitgebern scheitern, dann scheitern auch viele Neubau- und Sanierungsmaßnahmen in Ludwigshafen. Nämlich genau die, bei denen Bauarbeiter nur den Mindestlohn und nicht den fairen und deutlich höheren Tariflohn bekommen“, so Wunderlich.