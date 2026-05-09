Die Bewohnerin eines Ludwigshafener Altersheims beklagt massive Probleme mit Telefon und Internet. Der Betreiber verweist auf bauliche Grenzen.

Als Achim Neumann mit der RHEINPFALZ telefoniert, steht er am offenen Fenster. Nur dort ist der Empfang halbwegs stabil. Doch selbst während des Gesprächs bricht die Verbindung einmal ab. Situationen wie diese kennt der 77-Jährige gut. Wenn er seine Partnerin Karin Lambrecht nicht persönlich in Ludwigshafen besucht, ist er auf das Telefon angewiesen. Genau das funktioniert jedoch oft nicht zuverlässig.

Seine Partnerin Karin Lambrecht lebt seit November 2024 im Alten- und Pflegeheim Haus Friesenheim. Die 91-jährige Ludwigshafenerin ist in ihrer Mobilität stark eingeschränkt und kann ihr Zimmer nicht selbstständig verlassen. Umso wichtiger sei für sie der Kontakt per Telefon und Internet. „Ich bin immer noch gesellschaftspolitisch interessiert und möchte mich austauschen, aber das ist kaum möglich“, sagt sie. Lambrecht war früher mehrere Jahre Mitglied des Stadtrats in Ludwigshafen.

Eine Beziehung, die auf Austausch angewiesen ist

Karin Lambrecht und Achim Neumann kennen sich seit 2012. Kennengelernt haben sie sich bei den „Fahrtfindern“, wo sie bis heute aktiv sind. Auch im Verein Kultur Rhein-Neckar engagieren sie sich weiterhin. Das Paar plant noch gemeinsame Unternehmungen, zuletzt etwa eine Reise an die tschechische Grenze.

Neumann besucht seine Partnerin regelmäßig in Ludwigshafen und unterstützt sie im Alltag. „Wo die Liebe hinfällt, macht sie alles platt“, sagt der 77-Jährige über ihre Beziehung. Der persönliche Kontakt ist für beide wichtig, ebenso wie der Austausch, wenn sie sich nicht sehen können.

Das Alten- und Pflegeheim liegt am Rande von Friesenheim in der Luitpoldstraße 148 – ganz in der Nähe des Willersinnweihers. Archivfoto: Moray

Nach Angaben des Paars kommt es bei Telefonaten regelmäßig zu Problemen. Gespräche würden abbrechen oder seien nur mit Einschränkungen möglich. Auch die Internetverbindung im Alten- und Pflegeheim sei unzuverlässig. Für Neumann, der in Darmstadt lebt, erschwert das den Kontakt erheblich. Persönliche Besuche sind nicht jederzeit möglich, umso wichtiger sei eine funktionierende Verbindung. „Das ist unsere wichtigste Möglichkeit, in Kontakt zu bleiben“, betont er.

„Ältere werden benachteiligt“

Für Lambrecht hat die Problematik eine grundsätzliche Dimension. Sie hat den Eindruck, dass digitale Infrastruktur in Pflegeeinrichtungen nicht ausreichend berücksichtigt werde. „Ich habe das Gefühl, dass ältere Menschen benachteiligt werden, wenn es um Internet und Digitalisierung geht“, ärgert sie sich.

Zwar gebe es Bewohner, für die Telefon und Internet eine geringere Rolle spielten. Andere wiederum verfügten über eigene Anschlüsse. Diese seien jedoch mit zusätzlichen Kosten verbunden.

Betreiber sieht bauliche Grenzen

Betreiber der Einrichtung ist das Klinikum der Stadt Ludwigshafen. Eine Sprecherin des Maximalversorgers bestätigt auf Anfrage Unterschiede in der Netzqualität innerhalb des Gebäudes. Diese seien „aufgrund der baulichen Gegebenheiten unterschiedlich ausgeprägt“. Grundsätzlich könnten Bewohner individuelle Telefon- und Internetanschlüsse über Drittanbieter einrichten lassen. Ein flächendeckender Ausbau sei jedoch mit erheblichem Aufwand verbunden. Notwendige bauliche Maßnahmen wie Bohrungen und Mauerdurchbrüche würden eine zusätzliche Belastung für die Bewohner bedeuten. Aktuell würden daher alternative Lösungen geprüft, etwa der gezielte Einsatz von Signalverstärkern in Gemeinschaftsbereichen.

Beim Stellenwert digitaler Angebote verweist der Betreiber auf unterschiedliche Bedürfnisse der Bewohner. Dieser hänge stark vom gesundheitlichen Zustand ab. Häufig stünden persönliche Betreuung und soziale Angebote im Vordergrund.

Lambrecht sieht das anders. Gerade für Menschen mit eingeschränkter Mobilität seien Telefon und Internet zentrale Mittel, um Kontakt zu anderen zu halten. Funktionierten diese nicht zuverlässig, mindere das die Lebensqualität erheblich.