Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Start des Fußball-Verbandsligisten ASV Fußgönheim ist in die Hose gegangen. Nach zwei Partien ist immer noch kein Punkt auf dem Konto. Das soll sich am Samstag, 16.30 Uhr, ändern, wenn der ASV bei Bienwald Kandel antritt. Vermutlich gibt in der Südpfalz ein Neuer sein Startelfdebüt.

Martin Rau, der 29-jährige Innenverteidiger, hat eine bewegte Laufbahn hinter sich. „In der Jugend habe ich in St. Ilgen und beim SV Sandhausen gespielt“, sagt der gebürtige