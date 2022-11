Fußball-Verbandsligist ASV Fußgönheim hat im Kellerduell bei Hassia Bingen zwar 2:3 (1:3) verloren, aber die Leistung im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Andreas Persohn macht Mut.

„Das war eine unglaublich bittere Niederlage, weil die äußeren Umstände erheblich dazu beigetragen haben“, sagte Persohn. Damit meinte er ein unglaubliches Verletzungspech. ASV-Linksverteidiger Nico Najda, der zu Beginn zwei starke Aktionen hatte, verletzte sich, wurde lange behandelt und musste wegen eines Bänderrisses ausgewechselt werden. „Doch noch während der Behandlung verletzte sich auch Meridon Haxhijaj“, berichtet Persohn. In der Zwischenzeit war Bingen in Führung gegangen (17.). Das war aber noch nicht alles. Auch Torwart Jannis Meister musste verletzt raus. Bingen nutzte dies zu zwei weiteren Toren. Bleard Zeqiraj verkürzte. „Danach haben nur noch wir gespielt, hatten mehr Ballbesitz und Bingen zurückgedrängt“, erklärt Persohn. Die Gastgeber verlegten sich aufs Verteidigen und setzten auf Konter. Nach einem Foul an Adrian Hajdaraj verwandelte Martin Amoako den fälligen Elfmeter zum 2:3 (81.). „Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Der Auftritt lässt hoffen“, blickt Persohn nach vorne.