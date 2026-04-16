Über Jahre waren etliche Bäume in der Bismarckstraße mit Bauzäunen umzingelt. Jetzt kündigt die Verwaltung an, dass die maroden Baumscheiben saniert werden sollen.

Die Stadtverwaltung hat angekündigt, dass die Baumscheiben in der Fußgängerzone Bismarckstraße für rund 230.000 Euro erneuert werden sollen. Ziel sei es, den Baumbestand langfristig zu erhalten und gleichzeitig die Aufenthaltsqualität in der zentralen Fußgängerzone zu verbessern, heißt es in einer schriftlichen Mitteilung. Eine entsprechende Ankündigung gab es bereits vor bald zwei Jahren im Ortsbeirat Süd. Damals wurden die Kosten für das Vorhaben noch etwas niedriger angesetzt.

Die Bismarckstraße sei eine der wichtigsten innerstädtischen Achsen, ist die Verwaltung überzeugt. Als etablierte Fußgängerzone zwischen Kaiser-Wilhelm-Straße und Rathausvorplatz verbinde sie die City von der Hochstraße Süd bis zur zukünftigen Helmut-Kohl-Allee und vernetze damit die Stadtteile Süd, Mitte und Hemshof.

Einstige Einkaufsmeile sorgt für Kritik

Weil es immer weniger Geschäfte, viel Müll und neben den Fußgängern auch jede Menge illegalen Auto- und Fahrradverkehr in der Fußgängerzone gibt, gibt es an der Situation in der einstigen Ludwigshafener Einkaufsmeile seit Jahren viel Kritik. Jutta Steinruck, die Vorgängerin von Oberbürgermeister Klaus Blettner (CDU), hatte bereits zum Auftakt ihrer achtjährigen Amtszeit versprochen, dass sie die Aufenthaltsqualität in der City verbessern wolle. Der Sozialdemokratin ist es aber nicht gelungen, diesen Plan in die Tat umsetzen.

Viele Baumgitter in der Bismarckstraße werden als Abstellplätze für Fahrräder genutzt. Foto: Christiane Vopat

Die Aufwertung der Bismarckstraße wurde der Stadt zufolge im Handlungsfeld „Begegnungsraum Innenstadt“ des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (ISEK) Mitte/Innenstadt verankert. Perspektivisch seien neben einer möglichen Erneuerung des Bodenbelags auch Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen vorgesehen, „um die Fußgängerzone als attraktiven öffentlichen Raum weiterzuentwickeln“.

Gitter beschädigen Bäume

Ein erster Schritt in diesem Prozess soll nun die Erneuerung der Baumscheiben entlang der Straße sein. Insgesamt stehen dort 79 Bäume wie zum Beispiel Säulenhainbuchen, Chinesische Wildbirnen und Ulmen, die das Erscheinungsbild der Fußgängerzone prägen. Die derzeit vorhandenen Baumschutzroste und -gitter entsprechen jedoch nicht mehr den aktuellen grünpflegerischen Anforderungen, erläutert die Verwaltung weiter. Durch das Wachstum der Wurzeln seien Aufwerfungen entstanden, zudem seien die Gitter mittlerweile zu eng und beschädigten die Baumstämme.

Vor den neuen GAG-Häusern wurden neue Bäume gepflanzt. Foto: Christiane Vopat

Daher sollen jetzt die Baumschutzgitter und Baumroste entfernt werden. In einem ersten Bauabschnitt sollen stattdessen stabile Baumschutzringe installiert werden, die die Bäume vor Beschädigungen schützen. Die Baumscheiben sollen entsiegelt und mit offenporigem Material ausgestattet werden, um eine bessere Wasserversickerung zu ermöglichen und das Wachstum der Bäume zu fördern.

Förderung möglich

Die Kosten für das Vorhaben beziffert die Stadt auf 230.000 Euro. Im Rahmen des Programms „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ der Städtebauförderung könnten bis zu 90 Prozent der Kosten gefördert werden. Perspektivisch sollen weitere Maßnahmen folgen, wie etwa die zusätzliche Begrünung, neues Stadtmobiliar oder eine mögliche Erneuerung des Belags. „Ziel ist es, die Bismarckstraße langfristig als lebendigen Nachbarschaftsboulevard mit hoher Aufenthaltsqualität weiterzuentwickeln.“