Bis Mitte Oktober soll die Fußgängerquerung in der Horst-Schork-Straße in Oppau in Höhe des Seniorenheims neu gestaltet werden. Das teilte Ortsvorsteher Meier nach Gesprächen mit dem Tiefbauamt der Stadt im Ortsbeirat Oppau mit. Die Fahrbahn soll verengt werden, so Meier.

Die Bauarbeiten sollen Anfang September starten. Die Neugestaltung ist Teil des Projekts „Stadtdörfer“, mit dem Vororte aufgewertet werden sollen.