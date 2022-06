Eine 38-jährige Fußgängerin ist am Donnerstag von einem Autofahrer erst angespuckt und dann angefahren worden. Die Frau wollte laut Polizei gegen 11.30 Uhr mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in den Quadraten F3 und G3 nahe der Synagoge, eine Straße überqueren. Das ignorierte ein bislang unbekannter Fahrer eines Audis mit bulgarischem Kennzeichen. Als die Passantin den Fahrer zur Rede stellte, eskalierte der Streit. Er spuckte die Frau aus dem Auto heraus ins Gesicht und fuhr los. Dabei verletzte er sie schwer am Arm. Die Frau musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden.