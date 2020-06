Eine 71 Jahre alte Fußgängerin ist am Donnerstag bei einem Unfall in Rheingönheim schwer verletzt worden. Der Unfall passierte gegen 11 Uhr an der Einmündung B 44/K 7. Die Fußgängerin wollte gerade die Straße überqueren, als sie von einer ebenfalls 71 Jahre alten Autofahrerin beim Abbiegen übersehen wurde. Die Fußgängerin stürzte. Sie zog sich schwere Verletzungen zu und kam zur Behandlung ins Krankenhaus.