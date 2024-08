Eine bislang unbekannte Autofahrerin hat laut Polizei am Montagnachmittag um 15.15 Uhr auf dem Globus-Parkplatz in Oggersheim eine 63-jährige Fußgängerin angefahren. Laut Polizei wurde die Frau dabei leicht verletzt. Die Autofahrerin fuhr weg, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Sie soll in einem schwarzen Mercedes Cabriolet unterwegs gewesen sein und wird beschrieben als etwa 70 Jahre alt mit langen grauen Haaren, die zum Zopf gebunden waren. Zeugenhinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2403.