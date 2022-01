Eine Fußgänger ist am Samstagabend von einer Straßenbahn in der Nähe des Berliner Platzes (Mitte) erfasst worden. Laut Polizeibericht ereignete sich der Unfall gegen 20 Uhr, als die Straßenbahn anfuhr, um die Wredestraße zu überqueren. Ein 21-Jähriger nahm die Bahn nicht wahr, offenbar, weil er Kopfhörer trug. Es kam zum Zusammenstoß mit der Tram. Zunächst gab der junge Mann gegenüber dem Straßenbahnfahrer wohl an, nicht verletzt worden zu sein. Doch wenig später ließ es sich vom Rettungsdienst medizinisch behandeln. Die Polizei sucht nun Zeugen für den Unfallhergang. Hinweise unter Telefon 0621 963-2222.