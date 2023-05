Um kurz vor 8.30 Uhr ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger auf Höhe der Haltestelle Universität in der Otto-Selz-Straße in Mannheim von einer Straßenbahn erfasst worden, als er über die Gleise lief. Dabei wurde er laut Polizei schwer verletzt. Er wurde umgehend in eine Klinik gebracht. Genaueres ist noch nicht bekannt. Die Polizei ermittelt hinsichtlich der Unfallursache.