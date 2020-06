Fußgänger und Radfahrer können voraussichtlich ab Mitte Juli über eine Passage an der Hochstraßenbaustelle den Berliner Platz von der südlichen Innenstadt aus wieder erreichen. Das hat die Stadtverwaltung bei ihrer wöchentlichen Baustelleninformation am Dienstag mitgeteilt. Die Passage soll mit Zäunen von der Baustelle abgrenzt werden. Im September soll auch wieder Autoverkehr möglich sein. Der Verkehr von der südlichen Innenstadt (Mundenheimer Straße) in die Stadtmitte wird dann bis auf Weiteres in einer Einbahnstraße geführt, kündigte Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) an. Im September sollen auch wieder Straßenbahnen den Berliner Platz anfahren können. Nach dem Abriss des ersten Teilbauwerks der Pilzhochstraße wird aktuell der Schutt noch abtransportiert. Weitere Brückenteile der insgesamt 500 Meter langen Hochstraße werden mit gebündelten Holzstämmen unterstützt, um dann ebenfalls abgerissen zu werden. Im Oktober soll dann der Abriss der einsturzgefährdeten Pilzhochstraße abgeschlossen sein. Den Auftrag für die Planung des Wiederaufbaus der Hochstraße soll der Stadtrat im September bei einer Sondersitzung vergeben.