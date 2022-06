Ein Streit um eine alltägliche Verkehrssituation ist am Donnerstag in Friesenheim völlig aus dem Ruder gelaufen und in eine Schlägerei ausgeartet. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte gegen 18 Uhr ein 33-Jähriger zu Fuß die Hohenzollernstraße überqueren. Deshalb musste ein 21-jähriger Autofahrer bremsen. Es kam deshalb zu einem verbalen Schlagabtausch, der zu einer Schlägerei wurde, als dem Autofahrer ein 46-jähriger Familienangehöriger zur Hilfe eilte. Eine Polizeistreife versuchte, die Streithähne voneinander zu trennen. Die Beamten setzten Pfefferspray ein und fesselten die Beteiligten, weil sie sich laut Polizeibericht aggressiv verhielten. Für zwei Frauen, die ebenfalls zu der Familie des Autofahrers gehören, war die Schlägerei offenbar eine so große nervliche Belastung, dass die beiden kurzzeitig das Bewusstsein verloren und vom Rettungsdienst betreut werden mussten. Der 33-jährige Fußgänger wurde leicht verletzt. Die beiden Angreifer erwarten nach Polizeiangaben nun Strafanzeigen.