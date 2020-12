Ein Fußgänger ist am Montagmorgen gegen 10 Uhr in der Mannheimer Fressgasse verletzt worden. Laut Polizei stieß ein Radfahrer beim Überholen eines Müllfahrzeugs mit dem Mann zusammen. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.