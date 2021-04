Weil sie plötzlich einem Fußgänger ausweichen musste, ist eine 53-Jährige am Donnerstag in Mundenheim mit ihrem Auto in eine Haltestelle gefahren. Sie war um 11 Uhr auf der Saarlandstraße unterwegs, als auf Höhe der Haltestelle am Schwanen eine Person die Fahrbahn überquerte. Die Frau wich aus und krachte in die Haltestelle. Der Fußgänger flüchtete. Es entstand Sachschaden in Höhe von 7500 Euro. Die Polizei sucht nun den Fußgänger und Zeugen. Hinweise an Telefon 0621/963-2122.