Die Partie der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz zwischen dem VfR Friesenheim und der DJK Eppstein (3:5) hat ein juristisches Nachspiel. Nach der letzten Aktion des Spiels kam es zu einer Rudelbildung und einer Schlägerei, wie die Polizei berichtet. „Einer unserer Spieler hat in der letzten Minute der Partie einen Eppsteiner gefoult“, berichtet der Sportliche Leiter des VfR Friesenheim, Hans Lux. „Es gab Freistoß, unser Spieler sah wohl auch die Rote Karte. Und dann hat er seinen Gegenspieler noch einmal geschubst.“ Daraufhin seien Zuschauer aufs Feld gelaufen und auch kurz handgreiflich aneinandergeraten. Die Situation habe sich aber schnell beruhigt. Ein Zuschauer habe die Polizei gerufen, die mit sechs oder sieben Streifen angerückt sei. „Als die kamen, war aber alles schon wieder vorbei“, so Lux. „Letztlich hört es sich schlimmer an, als es in Wirklichkeit war.“ So seien die Zuschauer beider Lager danach auch friedlich auseinandergegangen. Dennoch berichtet die Polizei von drei Verletzten. Auch soll es eine Anzeige geben. Die Beamten suchen Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 0621 9632222 oder per E-Mail an piludwigshafen2@polizei.rlp.de melden. Der VfR-Spieler, der die Situation ausgelöst hat, wurde vom Verein übrigens suspendiert.