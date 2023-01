Eulen-Geschäftsführerin Lisa Heßler sieht die aktuelle wirtschaftliche Situation prekärer als in der Hochphase von Corona. Der Ludwigshafener Handball-Zweitligist ist sportlich auf gutem Weg, aber die ungelöste Hallenfrage dämpft die Hochstimmung ob des sportlichen Höhenflugs. Mehr dazu hier.

„Gebt Gas“ lautete der eindringliche Appell einer Mutter aus Römerberg bezüglich der Betreuungssituation. In der Gemeinde fehlen zahlreiche Kita-Plätze. Woran es hakt und welch komplexes Zusammenspiel es ist, das Problem zu lösen, steht in folgendem Artikel.

Wie „sauber“ sind Speyers Waldwege? Nach einer Untersuchung ist klar, dass Material eingebaut wurde, das zumindest aus heutiger Sicht verboten wäre. Was mögliche Gefahren durch Giftstoffe für die Natur und das Grundwasser angeht, gibt die Stadt nach einer Laboranalyse jedoch zumindest teilweise Entwarnung. Was drin ist und was nicht in den Pfaden, lesen Sie hier.

Es brodelt in Frankenthals Fußballvereinen: Die Verteilung der Trainingszeiten auf den neun Freisportanlagen im Stadtgebiet und in den Vororten ist – nicht zum ersten Mal – alles andere als einfach. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auf dem ehemaligen Halberg-Areal am Rheinufer Süd in Ludwigshafen hat die Firma International Campus (IC) mit Tiefbauarbeiten für das Studierendenwohnhaus „The Fizz“ als Teil des künftigen Ludwigs-Quartiers begonnen. Mehr dazu erfahren Sie hier.

Nahezu willkürlich scheint ein 26-Jähriger seine Opfer ausgewählt zu haben, als er in Ludwigshafen-Oggersheim zwei Männer tötete und einen dritten schwer verletzte. Einem Kriterium scheint der Somalier aber doch gefolgt zu sein: Er wollte Deutsche töten, hat er einem Psychiater gesagt. Fürs Urteil kann dieser Satz noch wichtig werden. Warum, erfahren Sie hier.

Mit einem Sprung in den Neckar hat ein 22-Jähriger in der Nacht auf Freitag versucht, sich in Heidelberg einer Kontrolle zu entziehen – allerdings ohne Erfolg, wie die Polizei berichtet.

Den gestaffelten Neubau der Ludwigshafener Hochstraßen nehmen die Rhein-Neckar-Verkehrsbetriebe (RNV) zum Anlass, das Streckennetz zu optimieren. Anfang 2026 soll eine neue Linie zwischen Rheingönheim und dem Mannheimer Hauptbahnhof verkehren. Dazu wird in Sichtweite zum Berliner Platz eine neue Gleisverbindung geschaffen. Mehr dazu hier.