Mit dem 1:2 gegen Hansa Rostock sind zwei Serien des SV Waldhof Mannheim zu Ende gegangen. Es war die erste Niederlage im eigenen Stadion in einem Drittligaspiel seit dem 14. Juni und außerdem die erste Saisonpleite. Das ist aber kein Grund, Trübsal zu blasen, denn aktuell kommen aus dem Carl-Benz-Stadion positive Nachrichten.

Der Sportliche Leiter Jochen Kientz wählte nach der 1:2-Niederlage die Kurzformel: „Das ist Fußball.“ Eine Formel, die auf ihn praktisch in allen Lebenslagen passt. Erfreulicher als diese Niederlage war eine tolle Idee seines SV Waldhof. Nach der kurzfristigen Entscheidung, dass gegen den Tabellenzweiten Rostock keine Zuschauer ins Stadion durften, wurde das bereits bestellte Essen für die VIP-Bereiche gestern hinter der Haupttribüne kostenlos an Bedürftige verteilt. Auf deren ansonsten selten üppigen Speisekarte standen gestern Rost- und Kammbraten mit Butterspätzle, Salzkartoffeln und Wurzelgemüse sowie Champignon- und Zwiebelbratensoße. Außerdem ein Salatbuffet und zum Nachtisch Obstsalat und Schokocreme. „Wir sollten nicht vergessen, dass wir als Fußballer noch immer in einer sehr komfortablen Lage sind“, begründete Kientz das Engagement.

Seine Einschätzungen passten aber auch zum Spielverlauf. Sie enthielten immer wieder nur wenig getarnte Kritik. „Fußball ist eben ein Fehlerspiel“, war beispielsweise sein Kommentar zu den beiden Gegentreffern. „Wir standen beim 0:1 im Zentrum wieder nicht gut genug“, wurde er dann konkreter. Man könnte diese Aussage gleichermaßen als Kritik an der Hintermannschaft, aber auch an Trainer Patrick Glöckner auffassen, der auf Jesper Verlaat verzichtet hatte. Der Neuzugang hatte in der Waldhöfer Abwehrkette beim 1:0-Auswärtssieg in Wiesbaden am Samstag noch genau diese Sicherheit ausgestrahlt. Allerdings hatte Glöckner gute Gründe, den 24-Jährigen auf die Bank zu beordern, denn zwei Einsätze in so kurzer Zeit wären nach gerade überstandener Verletzung eine zu große Belastung für den Niederländer gewesen.

Gegen Rostock stottert der Motor

In seinen weiteren Einschätzungen unterstrich der 48-jährige Ex-Profi dann allerdings, dass die Kritik der vergangenen Wochen Spuren hinterlassen hat. So hörte sich sein Lob gleichermaßen wie eine Kritik an: „Wir haben einen guten Trainer. Die Spieler sind fit“, bewertete er etwa die Arbeit von Patrick Glöckner. Sicherlich völlig zurecht. Auf der anderen Seite warf dies aber ein schlechtes Licht auf Vorgänger Bernhard Trares, der im Sommer für viele überraschend gehen musste. Auch die Abgänge von Leistungsträgern wie Gianluca Korte oder Valmir Sulejmani erklärte Kientz mit einem Hauch von Kritik: „Wir spielen jetzt mit einem starken Mittelfeldpressing und haben hervorragende Fußballer drin. Zudem habe ich bei den Neuen besonders auf die Schnelligkeit geachtet“, erklärte er die vielen Veränderungen im Kader.

Zumindest spielerisch ist diese Umstellung an den ersten Spieltagen geglückt. Erst gegen die starke Defensive der Rostocker stotterte der kreative Motor der Mannheimer, die bislang zwar in jedem Spiel prima kombinierten, allerdings noch nie über die vollen 90 Minuten. Aber auch dafür galt die Universalweisheit: „Auch das ist Fußball.“