Der ESV Ludwigshafen ist schon mal einen Schritt weiter. Nach dem ersten Aufstieg in die Fußball-Bezirksliga 2013 hielt er sich zwei Jahre in dieser Klasse. 2018 schafften die „Eisenbahner“ den Sprung erneut und gehen jetzt in ihre dritte Runde in Folge. Neuer Trainer ist Eric Ledwina, der im Gespann mit Daniel Wehrle tätig sein wird.

Eric Ledwina ist 29 Jahre alt und kommt vom A-Junioren-Bundesligisten 1. FC Kaiserslautern, wo er Co-Trainer von Marco Laping war, dem ehemaligen Coach des Oberligisten FC Arminia Ludwigshafen.