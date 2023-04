Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die FG Nord Ludwigshafen, die in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Süd spielt, zählt zu den kleinen Vereinen in der Stadt. Umso bemerkenswerter ist es, dass die „Nordler“ in der fünften Saison in Folge B-Ligist sind, auch wenn es in der nun unterbrochenen Runde aus fünf Partien bisher nur zu einem Zähler gereicht hat.

„Wir haben gute Spiele gemacht, sind nicht schlechter als in den Jahren zuvor, aber uns geht oftmals die Luft aus“, erklärt der 36 Jahre alte Trainer Denis Rothweiler.