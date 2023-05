Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

LUDWIGSHAFEN. Tim Ledwina ist am Samstag 23 Jahre alt geworden. Er spielt bis auf eine kurze Pause seit vier Jahren beim Fußball-Bezirksligisten ESV Ludwigshafen. Der Student, der im sechsten Semester an der FH Ludwigshafen Controlling studiert, hat in der Jugend bei der FG Dannstadt, Phönix Schifferstadt, FC Speyer 09 und FG 08 Mutterstadt gespielt. Ein halbes Jahr war er beim rheinhessischen SV Horchheim, wo es ihm aber nicht gefiel.

Herr Ledwina, der ESV hat an Ihrem Geburtstag gegen den BSC Oppau unglücklich 1:2 verloren. Haben Sie noch Lust, groß zu feiern?

(lächelt gequält) Ehrlich gesagt, nein.