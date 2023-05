Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Über 14 Jahre ist Alfons Wiebelskircher Vorsitzender des ASV Maxdorf gewesen. Er selbst spricht von einer Zeit mit Höhen und Tiefen. Kürzlich ist der 75 Jahre alte Vereinschef aus privaten und aus Altersgründen zurückgetreten. Er erinnert sich an viele interessante Erlebnisse und an eine Kerze, die er vor einem wichtigen Spiel in einer Kirche aufgestellt hat.

Wiebelskirchers Einstand als Chef des ASV hätte schlechter nicht sein können. Einen Monat nach seiner Wahl 2006 stiegen die Maxdorfer aus der A-Klasse ab. „Ich war naiv und habe