In den 1990er Jahren ist Hansi Flick, heute Trainer von Bayern München, als Coach des FC Bammental zu einem Testspiel nach Ludwigshafen gekommen. Wegen starker Regenfälle musste auf einem Hartplatz gespielt werden.

Auch wenn der Bundesliga-Fußball derzeit pausiert, gibt es immer wieder mal eine interessante Nachricht. Zum Beispiel die, dass Branchenführer FC Bayern München kürzlich den Vertrag mit seinem Trainer Hansi Flick bis 2023 verlängert hat. Der ehemalige Assistent von Bundestrainer Joachim Löw hat beim Rekordmeister überzeugt und sich nachdrücklich für die Ausdehnung seines Engagements empfohlen.

Aber auch Hansi Flick hat klein angefangen, wie Gerd Backes berichtet, der zwischen 1996 und 1999 den damaligen Verbandsligisten SV Südwest Ludwigshafen coachte. In dieser Zeit trainierte Hansi Flick den FC Victoria Bammental. Das Team aus der Gemeinde südöstlich von Heidelberg spielte Ende der 1990er Jahre drei Spielzeiten lang in der Oberliga Baden-Württemberg. „Die Bammentaler hatten unter der Woche ein Testspiel beim ASV Fußgönheim geplant, das aber nicht zustande kam. Stattdessen sind wir eingesprungen“, erinnert sich Backes, weiß aber nicht mehr genau, in welchem Jahr das war.

Südwest verliert Testpartie 0:4

Dafür hat der heute 73 Jahre alte Backes, der in Frankenthal lebt, die äußeren Umstände noch parat. Es habe heftig geregnet und der Rasen auf dem Südwestplatz sei völlig aufgeweicht und somit unbespielbar gewesen. Vorsichtig machte der SV Südwest den Vorschlag, auf den benachbarten Hartplatz auszuweichen, rechnete aber mit einer Ablehnung des Ansinnens. Doch überraschenderweise kam es ganz anders. „Das ist überhaupt kein Problem. Wir haben früher in Bammental nur auf einem Hartplatz gespielt“, gibt Backes die Worte des ehemaligen Bundesligaspielers Flick wieder. Vermutlich war dem Bammentaler Coach das Vorbereitungsspiel wichtig. Die Ludwigshafener standen zwar auf verlorenem Posten und unterlagen 0:4, aber hinterher habe man mit den Gästen und einem zufriedenen Trainer Flick gemeinsam im Südwest-Treff zusammengesessen und etwas getrunken.