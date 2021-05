Jahrelang, nein jahrzehntelang hat der VfR Friesenheim zum Kreis der Aufstiegskandidaten in der Fußball-A-Klasse Rhein-Pfalz gezählt. Mal waren die Chancen sehr gut und der Sprung in die Bezirksliga wurde nur um Haaresbreite verpasst, mal waren die Grün-Schwarzen weiter weg vom ersehnten Ziel.

Vor dieser Saison wurden die Ansprüche heruntergeschraubt. „Wir sind mitten im Umbruch, haben viele junge und neue Spieler dazubekommen, die Zeit zur Entwicklung brauchen. Einige wurden auch aus der zweiten Garnitur hochgezogen“, berichtet Spielertrainer André Werz. Die Zielsetzung beschreibt der Coach kurz mit „erfolgreich spielen“.

Danach sah es zunächst nicht aus. Friesenheim verlor die ersten drei Partien und war plötzlich Tabellenletzter in der Südgruppe der erstmals geteilten A-Klasse. „Das lag auch daran, dass wir Dario Morys und Gentrit Nimanaj verloren haben, die in unseren Planungen eine große Rolle gespielt haben. Das hat uns sehr geärgert“, räumt Werz ein. Der Ärger ist inzwischen verraucht. „Sie machen ihren Job beim ESV Ludwigshafen sehr gut, spielen Bezirksliga und sind Stammspieler. Das ist in Ordnung“, gibt sich der Coach versöhnlich.

Die gewöhnungsbedürftige Staffel mit nur acht Teams sei ausgeglichen. „Fast jeder kann jeden schlagen, es gibt keine Übermannschaft. 70 Prozent zu bringen reichen nicht, um Erfolg zu haben“, hat Werz erkannt. Mit neun Punkten steht der VfR, der einen 23 Akteure umfassenden Kader ins Rennen schickt, inzwischen auf Rang vier. „Es ist zuletzt gut gelaufen, wir sind ins Rollen gekommen. Es haben nicht nur die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben, gestimmt, es haben auch die Ergebnisse gepasst“, erklärt der Übungsleiter. Der 35-jährige Werz spielt selbst noch mit, „wenngleich ich keinem jungen Spieler den Platz wegnehmen möchte und nur helfe, wenn Bedarf besteht“. Am offensiven Spielstil hat er festgehalten, was Ergebnisse wie 4:1, 3:6, 4:3 oder 2:4 belegen. Eine hochstehenden Abwehrreihe, mitspielende Torhüter und ungebremste Angriffslust kennzeichnen die Mannschaft. LSC-Rückkehrer Tim Seelinger soll auf Sicht die Defensive stärken.

Das langjährige Trainerduo ist Vergangenheit

Seit dieser Saison ist das einst erfolgreiche Trainerduo, das aus Werz und Toni Maric bestand, gesprengt. Maric erlag dem permanenten Werben des Ligarivalen FC Croatia Ludwigshafen, Werz blieb alleine beim VfR zurück. „Es ist schon mehr Arbeit, zumal Spielleiter Dominik Preis etwas kürzertritt, aber da ist, wenn man ihn braucht“, verdeutlicht Werz. Da trifft es sich gut, dass der verheiratete Coach, der zwei Kinder hat, eine besondere Beziehung zum Klub hat. Schon in der Jugend trug er das VfR-Trikot, spielte damals mit seinen heutigen Mitspielern Vincenzo Tutino und Toni Butz sowie Toni Maric oder dem jetzigen Oppauer Göran Garlipp zusammen. Das verbindet. „Ich bin Friesenheimer und gegangen, weil ich nach der Jugend keine echte Chance erhalten habe“, blickt Werz zurück. Über die Stationen MSV Ludwigshafen, BSC Oppau und 08 Mutterstadt kehrte er zum VfR zurück. „Beim BSC hat es mir auch sehr gut gefallen. Wir sind in die Bezirksliga aufgestiegen und haben den Bezirkspokal gewonnen. Das vergisst man nicht“, erzählt Werz mit einem Hauch Wehmut.

Wehmütig wird er auch, wenn er an die künftige fußballlose Zeit denkt. „Die vergangene Saison abzubrechen, war vielleicht nicht so gut. Ich befürchte, dass auch die aktuelle nicht wie geplant zu Ende gespielt werden kann“, überlegt der Trainer. Er rechnet damit, dass nicht vor März wieder gespielt werden kann und es möglicherweise bei der Hauptrunde bleibt, Auf- und Abstiegsrunde gestrichen werden. „Egal wie, ein fader Beigeschmack bleibt“, sagt André Werz.