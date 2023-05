Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

LUDWIGSHAFEN. Fußball-Landesligist SV Ruchheim startet am Samstag, 18.15 Uhr, mit einem Heimspiel gegen den SV Büchelberg. Ein dicker Brocken zum Auftakt, denn die Südpfälzer zählen zu den Mannschaften, denen man einen Spitzenplatz zutraut. Der SVR hingegen will in seiner zweiten Runde in dieser Liga den Abstieg vermeiden.

Die Ruchheimer, die wichtige Spieler verloren haben, müssen sich neu aufstellen. Zu den Akteuren, die erstmals das schwarz-weiße Trikot tragen, zählt Endrit Leposhtaku. Obwohl