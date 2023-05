Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

LUDWIGSHAFEN. Dem Ludwigshafener SC, der seine erste Saison in der Fußball-Bezirksliga seit über einem Jahrzehnt mit dem elften Platz abgeschlossen hat, wird in dieser Runde mehr zugetraut. Diese Vorschusslorbeeren muss das Team am Freitag, 18.15 Uhr, im Auftaktspiel gegen die FG 08 Mutterstadt bestätigen.

Einer, der seit Jahren nicht aus dem Team wegzudenken ist, ist Innenverteidiger Bernd Fröhlich. Der kopfballstarke Abwehrspieler trägt in dieser Spielzeit wieder die Kapitänsbinde. „In