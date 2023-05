Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

FUSSGÖNHEIM. Der ASV Fußgönheim bestreitet am Sonntag, 15.30 Uhr, sein erstes Heimspiel in dieser Saison. Gegner ist Aufsteiger Bienwald Kandel, der am ersten Spieltag im Südpfalz-Derby gegen Jahn Zeiskam einen 1:0-Sieg eingefahren hat.

Die Fußgönheimer haben bei Phönix Schifferstadt einen 2:1-Sieg gefeiert, doch lange sah es nicht danach aus. Der ASV lag zurück, als der kurz nach der Pause eingewechselte Elias