LUDWIGSHAFEN. Es ist das bedeutsamste Spiel des Fußball-Bezirksligisten BSC Oppau seit vielen Jahren. Am Sonntag, 14 Uhr, erwarten die Gelb-Schwarzen den West-Landesligisten SV Hermersberg. Dabei geht es um den Einzug ins Achtelfinale des Verbandspokals.

„Über die Hermersberger habe ich Informationen eingezogen“, sagt BSC-Spielertrainer Göran Garlipp. Er hat einen Kumpel, der in der Westpfalz lebt. Dazu hat er Videomaterial gesichtet. Der ehemalige Verbandsligist, der in der vergangenen Runde in der Landesliga West Platz sechs belegte, habe eine körperlich robuste Mannschaft mit einigen individuell starken Spielern. „Um eine Chance zu haben, dürfen wir nicht so spielen wie am Samstag beim ESV Ludwigshafen. Dann fliegen wir hochkant raus“, hat Garlipp erkannt. Dass es auch anders geht, haben die Oppauer in ihren bisherigen vier Pokalrunden gezeigt. Unter anderem wurden die beiden Ost-Landesligisten SV Ruchheim (3:1) und VfR Grünstadt (5:1) eliminiert. Verzichten müssen die Gastgeber weiter auf den verletzten Sebastian Tittel und auf Kapitän Dennis Weiß, der sich einen Kieferbruch zuzog und operiert wurde. Dafür kann Garlipp selbst mitwirken. „Für meine Rote Karte aus dem ESV-Spiel muss ich zweimal aussetzen. Das betrifft aber nur Punktspiele“, erklärt der Innenverteidiger. Der Verbandspokal ist bisher schon eine lukrative Sache. „Da es im Cup keine Siegprämien gibt, haben wir ein Abkommen, dass ein Teil der Gelder, die der Verein einnimmt, in die Mannschaftskasse fließt“, verdeutlicht Garlipp. Dem Vernehmen nach soll es schon ein hübsches Sümmchen sein, das mit einem Sieg gegen Hermersberg aufgestockt werden könnte.