Der SV Waldhof galt mal als Talentschmiede, besonders für Abwehrspieler. Inzwischen sind die Mannheimer im Nachwuchsbereich zurückgefallen. Das soll sich ändern, ein erster Schritt ist schon in der Umsetzung.

Es ist gerade nicht viel los am Alsenweg. Die Profis der Mannheimer trainierten Mittwochvormittag und genossen die wärmenden Strahlen der Herbstsonne. Hinter dem Trainingsplatz der Drittliga-Mannschaft lagen die weiteren Trainingsplätze brach – und das wird auch eine Zeit lang noch so bleiben. Das Trainings- und Wettkampfverbot der aktuellen Corona-Verordnung hat auch die Nachwuchskicker beim SVW ausgebremst, mindestens bis Ende November darf nicht mehr Fußball gespielt werden. Das führt dazu, dass im Jugendförderzentrum, das die Blau-Schwarzen nutzen, wenig Betrieb herrscht. Die Fassade wird gerade frisch gestrichen und am Mittwoch wurden die Fenster professionell gereinigt.

Die Nachwuchsabteilung der Waldhöfer wurde „heruntergefahren“ und das ist für Simon Landa und Daniel Hecht nicht nur ärgerlich, weil ohne Spielbetrieb die Grundlage der Arbeit ein Stück weit verloren geht. Der „Lockdown light“ verschiebt auch einen wichtigen Termin. Für den 26. November hatte sich eine Delegation des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) angekündigt, um knapp zwei Tage lang zu prüfen, ob die Mannheimer die Voraussetzungen erfüllen, ein zertifiziertes Nachwuchsleistungszentrum zu werden.

Es gibt Möglichkeiten zur Refinanzierung

„Der Termin wurde wegen der Corona-Lage abgesagt“, erzählt Landa, der Koordinator Sport beim Waldhof-Nachwuchs. Ein neuer Termin mit dem DFB kann erst dann festgelegt werden, wenn die Mannheimer Nachwuchsfußballer zu einem Normalbetrieb zurückgekehrt sind – und es ist offen, wann das sein wird. Also heißt es für Landa und Hecht, der für die Bereiche Schule, Beruf und Soziales verantwortlich ist, auf eine Besserung der Lage zu warten.

Besser werden soll auch die Nachwuchsarbeit am Alsenweg, wenn der DFB die Waldhöfer offiziell in den Status eines Nachwuchs-Leistungszentrums (NLZ) erhebt. „Zunächst einmal verbessern wir dadurch unseren Status“, sagt Hecht. Das Image würde sich automatisch anheben, wenn die Arbeit mit dem Talenten vom DFB zertifiziert wird, aber es entstehen weitere Vorteile, wenn die Waldhöfer ihren Nachwuchs in einem NLZ ausbilden. Zunächst entstehen dem Verein Kosten, um als NLZ anerkannt zu werden, gleichzeitig gibt es aber Möglichkeiten zur (zumindest teilweisen) Refinanzierung.

Etwa 500.000 Euro sind pro Jahr nötig, um die Voraussetzungen für ein NLZ zu erfüllen. Ein großer Teil der Gelder sind für Personal notwendig, neben hauptamtlichen Kräften für die Leitung des NLZ sind Trainerstellen zu besetzen und zudem Physiotherapeuten und Psychologen zu bezahlen. Ein großer Teil der Kosten wird aktuell bereits von „Anpfiff ins Leben“ gedeckt – der Verein ist seit vielen Jahren beim Waldhof engagiert und speist sich zu großen Teilen aus Mitteln der Dietmar-Hopp-Stiftung. Der Differenzbetrag muss aber vom SV Waldhof Mannheim e.V. aufgebracht werden.

Eigene Junioren sollen zu den Profis aufrücken

Dafür hätten die Waldhöfer künftig die Möglichkeit, die größten Talenten frühzeitig mit Amateur-Verträgen auszustatten und damit an den Verein zu binden. Wechseln die Spieler danach doch den Klub, könnte der Klub eine Ablösesumme generieren. In den vergangenen Jahren wechselten viele Akteure in die Nachwuchsabteilungen von Bundesligavereinen, ohne dass die Mannheimer davon finanziell partizipierten. Auch für die Talente, die keinen Amateur-Vertrag besitzen, aber zu einem anderen NLZ wechseln, würde eine Ausbildungsentschädigung fällig werden. Auf diesem Weg könnten die Mannheimer also einen Teil der entstehenden Kosten decken.

Alleine darum geht es Landa und Hecht aber nicht, für die Leiter des Förderzentrums soll die Zertifizierung als NLZ die Chance ermöglichen, besser zu werden. „Wir könnten die Infrastruktur verbessern, unser Niveau anheben und den Mädchen und Jungs bessere Möglichkeiten bieten“, formuliert Hecht die Wünsche. Ziel dahinter ist es, den Rückstand der Waldhöfer Nachwuchsarbeit auf die Profiklubs in der näheren Umgebung zu verkleinern.

Ein Nebeneffekt soll möglichst in Kürze sein, dass mehr Spieler aus der eigenen Jugend die Chance bei den eigenen Profis bekommen. Das sorgt bei den Fans für Freude und lässt gleichzeitig die Kasse klingeln. Werden Spieler aus der U21-Altersklasse in der Dritten Liga eingesetzt, zahlt der DFB aus einem Fördertopf dafür eine Prämie. Eigengewächs Florian Flick, der in der vergangenen Saison in der Endphase viel in der Ersten Mannschaft spielte, bescherte dem e.V. etwa 10.000 Euro.