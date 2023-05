Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

3:2-Siege nach einem 0:2-Rückstand sind seit der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 etwas Besonderes. Und so häufig kommt es ja nicht vor, als dass man sich nicht unbändig darüber freuen könnte. Passiert ist dies am Sonntag der FG 08 Mutterstadt II, die in der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt Nord im Spiel bei Aufsteiger FC Leistadt nach genau diesem Spielverlauf jubelte.

„In der ersten Halbzeit waren wir noch nicht richtig wach, viel zu weit weg von den Gegenspielern, nicht konzentriert genug und hatten Probleme bei gegnerischen Standards“, sagt