MAXDORF. Der ASV Maxdorf und der BSC Oppau sind schwer in die Saison gekommen und rangieren derzeit in der unteren Tabellenhälfte der Nord-Gruppe der Fußball-Bezirksliga. Am Freitag, 19.30 Uhr, stehen sich die beiden Teams auf dem Kunstrasen in Maxdorf gegenüber.

Der ASV hat einige Baustellen, die er nicht schließen kann. Da ist einmal die Verletztenmisere. „Das sind nicht nur Zerrungen oder Muskelfaserrisse, sondern oftmals langfristige Ausfälle, weil Spieler operiert werden müssen“, sagt Trainer Stephan Mehlem. Problematisch werde es auch, wenn gerade genesene Akteure zu früh wieder spielen müssen, weil die personelle Not groß ist. Das führe oft zu neuen Blessuren. Dazu gibt es wechselhafte Leistungen einzelner Spieler, aber auch als Team. „Zudem machen sich – und das nicht nur bei uns – Fitnessprobleme infolge der langen Corona-Pause bemerkbar“, hat Mehlem erkannt. Zum Glück gibt es ein paar Konstanten im Team. So habe der vom VfR Friesenheim gekommene Manuel Schieß toll eingeschlagen, obwohl er als linker Außenposten der Fünferkette eine neue Position spielt. Als Korsettstange gilt Abwehrchef Rick Martsfeld, den der Coach als „Mister Zuverlässig“ adelt. Schließlich habe sich der junge Torhüter Maximilian Mohr prima entwickelt und sei zu einem echten Rückhalt geworden.

Die beiden Oppauer Torhüter suchen ihre Form

Der BSC hat zuletzt zweimal in Folge verloren, jetzt aber in einer englischen Woche die Chance, Boden gutzumachen. Das Nachholspiel gegen Bobenheim-Roxheim wurde gedreht, sodass die Oppauer am Mittwoch, 7. Oktober, 19.30 Uhr, auswärts antreten. Auch bei den Gelb-Schwarzen ist die Ausfallliste lang. Doch Spielertrainer Göran Garlipp hat noch ein anderes Problem ausgemacht. „Unsere Torhüter Daniel Jacob und Marvin Bonomo haben nicht ihre beste Phase“, umschreibt der Coach die Tatsache, dass beide ihren Anteil an einigen Gegentoren haben. Auch Garlipp, dessen zwei Spiele andauernde Sperre abgelaufen ist, beklagt fehlende Konstanz. „Trotzdem glaube ich an die Mannschaft, zumal die Stimmung nach wie vor gut ist“, verdeutlicht der Spielertrainer. Der BSC habe allerdings gegen zwei starke Gegner verloren. Unabhängig davon sei die Mannschaft in der Bringschuld. „Vielleicht kommt in Maxdorf das Quäntchen Glück zurück, das uns zuletzt in vielen Situationen gefehlt hat“, hofft Garlipp.