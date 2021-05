Der FSV Schifferstadt hat dank der Quotientenregelung als Tabellenzweiter der Fußball-Bezirksliga den sofortigen Wiederaufstieg in die Landesliga Ost geschafft. Ein großer Erfolg für den FSV, der eher mit kleinem Geldbeutel unterwegs ist. Eine besondere Rolle bei den Schifferstadtern spielte ein Trainingslager auf der Zugspitze.

Bei vielen Profivereinen ist es an der Tagesordnung, dass sich das Gesicht des Kaders zur neuen Saison stark verändert – teilweise gehen und kommen Spieler im Dutzend, mitunter sind es gar noch mehr. Dies hat längst auf den Amateurfußball abgefärbt. Auch hier sind seit Jahren Spielerwechsel im großen Stil zu beobachten. Wie bei den Profis hat der Tausch des Trikots auch bei den Hobbysportlern oft pekuniäre Gründe – selbst in den untersten Klassen. Das mag man verwerflich und moralisch bedenklich finden, es ist jedoch gelebte Praxis. So lange die Vereine das mitmachen, wird weiter gepokert.

Zu den Vereinen, bei denen alles etwas anders verläuft, gehört der FSV Schifferstadt. „Wenn die neue Runde beginnt, gehe ich in meine achte Saison als Spielertrainer des FSV“, sagt Christoph Mehrl, der 2013 an die Portheide wechselte. Stolz schwingt in seiner Stimme mit. Stolz deswegen, weil von der damaligen Zeit in der A-Klasse heute noch zehn Kicker dabei sind. Nicht alle sind Stammkräfte, aber sie zählen zum Kader und bekommen ihre Einsätze. Spieler, für die Vereinstreue, Zusammenhalt, Kameradschaft und Verbundenheit wichtig sind, und denen der Klub etwas bedeutet. In einer immer schnelllebiger werdenden Zeit mögen das viele als altmodisch und nicht zeitgemäß betrachten. Andererseits ist es bemerkenswert, wenn sich ein Verein ein bisschen Fußball-Romantik bewahrt.

Aufstiegsschwur auf der Zugspitze

„Seit fünf Jahren sind wir am Limit. Das Budget ist klein und wegen der geringen finanziellen Mittel, die wir einsetzen können, ist es großartig und sensationell, in der Landesliga zu spielen“, erklärt der 32 Jahre alte Mehrl. Es wird die vierte Landesliga-Saison in der Geschichte der Schifferstadter sein. Die minimale personelle Fluktuation ist ein Erfolgsgeheimnis dieser eingespielt und homogen wirkenden Mannschaft. Nach dem Abstieg aus der Landesliga vor einem Jahr blieb das Team komplett zusammen. Jetzt geht nur Mittelfeldspieler Kevin Nowak (23) zum Oberligisten FV Dudenhofen. Er hat sich beim FSV prächtig entwickelt. „Kevin ist es trotz zahlreicher verlockender Angebote schwergefallen, uns zu verlassen. Ich habe ihn ermuntert, den nächsten Schritt zu gehen, weil er das Potenzial für die Oberliga hat“, verdeutlicht der Coach.

Ein Beispiel für den Teamgeist: Bei einer Mountainbike-Tour während eines Trainingslagers auf der Zugspitze geriet die Truppe in ein heftiges Gewitter und kam völlig durchnässt an einer Hütte an. Danach habe sich die Mannschaft entschlossen zum Ziel Aufstieg bekannt und sei noch enger zusammengerückt. „Eine Stunde später saßen wir bei strahlendem Sonnenschein auf der Terrasse. Wir können eben Rückschläge wegstecken – im Trainingslager wie auf dem Sportplatz“, wird der Übungsleiter fast philosophisch.

Der dritte Aufstieg unter Mehrl fühlte sich zunächst etwas seltsam an. „Der Nervenkitzel einer spannenden Endphase hat gefehlt, obwohl lange offen war, ob der Tabellenzweite auch aufsteigen kann“, sagt der spielende Übungsleiter. Doch je mehr Zeit nach dem Beschluss des Verbandes verging, desto zufriedener und glücklicher sei die Mannschaft gewesen. Das gehe so weit, dass der Aufstieg inzwischen von allen in vollen Zügen genossen werden kann.

Hauchdünner Vorsprung vor Queichhambach

Im Sommer 2016, als Schifferstadt zum ersten Mal den Sprung in die Landesliga schaffte, dominierten ausgelassene Freude und emotionale Momente. „Nach dem vorentscheidenden 2:1-Sieg gegen Maxdorf sind wir mit dem Bus nach Schaidt gefahren. Dort hat die Mannschaft ein riesiges Spiel gemacht“, erinnert sich Mehrl. 3:0 führte der FSV noch vor der Pausen, als am Spielfeldrand die ersten Sektkorken knallten. Am Ende hieß es 5:0, und die Meisterschaft war perfekt. Es war der größte Erfolg der „13er“ seit mehreren Jahrzehnten.

Dass es in diesem Jahr geklappt hat, hing am seidenen Faden. Nicht nur wegen der Frage, ob die Tabellenzweiten aufsteigen dürfen, sondern auch weil der FSV nach der Quotientenregelung nur 0,07 Punkte mehr aufwies als Konkurrent VTG Queichhambach. Dort hatten die Schifferstadter im letzten Spiel vor der Corona-Pause ein 1:1 erreicht. „Am Ende war es ein offener Schlagabtausch. Jeder hätte die Partie gewinnen können“, blickt Mehrl zurück. Das 1:1 reichte, bei einer Niederlage wäre jedoch Queichhambach aufgestiegen.

Der Trainer glaubt aber, dass seine Mannschaft mindestens Zweiter geworden wäre, wenn die Serie planmäßig hätte zu Ende gespielt werden können. „Wir hatten ein vergleichsweise leichtes Restprogramm und hätten von den verbleibenden zwölf Partien acht zu Hause austragen können“, erläutert der Coach. Die im Frühjahr besser werdenden Platzverhältnisse hätten seinem Team in die Karten gespielt. Gefeiert werden soll mit einem Gartenfest – so wie es Umstände derzeit erlauben.

Einen Vorbereitungsplan hatte Mehrl lange nicht an seine Spieler ausgegeben. „Zunächst haben wir uns einmal pro Woche zu einem lockeren Training getroffen“, berichtet der Coach. In die Vorbereitung einzusteigen mache erst dann Sinn, wenn es ein konkretes Startdatum gebe, argumentierte er. Jetzt sieht er der neuen Runde entspannt entgegen. Dazu trägt sicher auch bei, dass ein Spieler überraschend sein Comeback angekündigt hat, den keiner mehr auf der Rechnung hatte. Der Oberliga-erfahrene Bastian Keller (32), der vier Jahre aus beruflichen Gründen in Singapur lebte, ist zurück und steigt wieder ein. Und weil Torwart Mario Fohs schwer verletzt ist, erklärt sich Oldie Joachim Bohrer, der im Oktober 40 wird, bereit, im Notfall zu helfen. Zwei Beispiele dafür, dass es beim FSV stimmt