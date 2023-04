Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der ESV Ludwigshafen hat im Duell zweier Bezirksligisten ein spannendes, aber fußballerisch eher dürftiges Verbandspokalspiel gegen die FG 08 Mutterstadt 2:1 gewonnen. Für den Umschwung sorgte ein Spieler, der eigentlich für das Verhindern von Toren zuständig ist.

Die Corona-Pause hat fünfeinhalb Monate gedauert, und beide Mannschaften waren am Mittwoch schon in der ersten Pokalrunde im Einsatz. Und so war das Duell am Samstag naturgemäß