Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Phönix Schifferstadt, Aufsteiger in die Fußball-Verbandsliga, hatte am Sonntag den Sieg gegen den ASV Fußgönheim vor Augen. Am Ende reichte es nicht einmal zu einem Punkt. Bei der 1:2 (0:0)-Niederlage zahlte der Neuling Lehrgeld.

Wer nach der Partie in die Gesichter der Schifferstadter sah, der wurde mit Fassungslosigkeit und Entsetzen konfrontiert. „Diese Partie nach einem solchen Spielverlauf zu verlieren, ist