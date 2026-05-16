Die FG 08 Mutterstadt feierte am Freitag in der Landesliga Vorderpfalz einen 5:1-Derbysieg gegen den FSV Schifferstadt und sicherte sich den Klassenverbleib.

Das Freitagabendspiel unter Flutlicht war mehr denn je ein Spiel unterschiedlicher Ausgangslagen. Die FG 08 Mutterstadt vor sicherem Ligaverbleib, der FSV Schifferstadt inmitten ernster Abstiegsängste. Zwei Punkte brauchte die FG noch, um in der künftigen Runde weiterhin in der Landesliga Vorderpfalz auflaufen zu dürfen. Mit dem Sieg gegen den FSV aus Schifferstadt steht der Klassenverbleib nun endgültig fest.

Von Anfang an war zu sehen, wer in dem Derby den Ton angibt – die Gastgeber. Die FG 08 Mutterstadt setzte die Defensive des FSV früh unter Druck und verzeichnete bereits in der Anfangsphase einige Torchancen. In Minute 22 traf schließlich Stürmer Bleard Zeqiraj per Nachschuss bei seinem missglückten Strafstoß für die Mutterstädter zum 1:0. „Mutterstadt hätte schon nach fünf Minuten zwei Tore machen können. Die Reaktion von uns nach dem Elfmeter zeigt eindeutig, dass wir nicht wach waren. Wir haben geschlafen nach dem Pfostenschuss“, äußert sich FSV-Kapitän Alexander Hödl nach dem Spiel, der aushilfsweise an der Seitenlinie Cheftrainer Jan Drese vertrat: „Sowohl Chef-Trainer, als auch Co-Trainer sind beide im Urlaub.“ Hödl selber konnte aufgrund einer Verletzung nicht auf dem Platz stehen.

Entscheider Reithermann

Fabio Reithermann entschied schließlich innerhalb zwei Minuten mit seinem Doppelpack die Partie. Der Offensivmann netzte in der 29. Minute zum 2:0 ein und vollendete in Minute 31 nach einem Konter zum 3:0. Der FSV fand bis auf eine Halbchance kurz vor dem Pausenpfiff nicht statt. Mutterstadt-Trainer Marco Malizia zeigte sich vor allem mit der ersten Halbzeit überaus zufrieden: „Wir haben das Spiel komplett kontrolliert und vielleicht sogar zu wenig Tore gemacht. Wir können mit unserer Leistung in Hälfte eins sehr zufrieden sein.“

Nach dem Seitenwechsel zeichnete sich kein verändertes Bild ab. Der FSV bemühte sich um eigene Aktionen, ließ jedoch in dem Derby die Mängel der Offensivarbeit abermals erkennen. Die nur 33 geschossenen Tore in 29 Spielen sind sicherlich ein Punkt, den die Schifferstädter sich über die Saison ankreiden müssen.

So kam es, dass Mutterstadts Besart Hyseni den Torwart zum 4:0 (62.) überlupfte und das Spiel endgültig entschied. Mit dem 5:0 (73.) erzielte Stürmer Bleard Zeqiraj sein bereits 13. Saisontor und setzte dem Mutterstädter Torlauf den Schlusspunkt. Den Ehrentreffer des FSV zum 5:1 markierte Finn Reichertz in Folge eines Fehlers des Torwarts der FG 08 Mutterstadt.

Malizia gnädig

FG-Trainer Malizia macht seinem Schlussmann jedoch keinerlei Vorwurf: „Klar hätte ich gerne zu null gespielt. Aber er hatte wenig zutun gehabt und dann darf das einem jungen Torwart auch mal passieren.“ Mit 39 erspielten Punkten und dem neunten Tabellenplatz steht die FG 08 Mutterstadt vor dem letzten Spieltag komfortabel dar und beseitigte die allerletzten Zweifel am Klassenverbleib. Trainer Malizia verriet, dass nach dem Sieg im Derby und dem Klassenerhalt noch ein weiteres Ziel besteht: „Wir hatten schon vor der Saison das Ziel, dass wir in dieser Saison besser sein wollten als im vergangenen Jahr. Letztes Jahr haben wir 40 Punkte geholt, insofern ist das Ziel definitiv möglich. Das war auch für heute noch mal ein Anreiz, Gas zu geben.

Der FSV Schifferstadt gestand ein, dass bei der FG nichts zu holen war. Aushilfs-Coach Hödl fand nach dem Spiel klare Worte: „Wir waren in jeder Phase des Spiels unterlegen, vor allem in der Anfangsphase. Die Anzahl der Torchancen spricht für sich.“ Der FSV befindet sich nun auf dem 15. Platz der Landesliga Vorderpfalz, einem direkten Abstiegsrang. Auch die Ränge 13 und 14 sind potenzielle Absteiger, da diese von den Verbandsliga-Absteigern abhängig sind. Ein Ligaverbleib scheint nahezu unmöglich. FSV-Kapitän Hödl zog ein bitteres Fazit: „Wir haben die Saison nicht heute verloren. Über die ganze Rückrunde haben wir nur einen Sieg geholt. Das ist zu wenig, wenn man in der Liga bleiben will.“