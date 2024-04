„Die Hemmschwellen sind bei vielen auf und neben dem Platz niedriger geworden“, kritisiert Klaus Rings. Er ist gerade als Vorsitzender des Fußballkreises Rhein-Pfalz wiedergewählt worden und erzählt Stefan Tresch, welches Ziel er in seiner ersten Amtsperiode nicht erreicht hat.

Herr Rings, bei Ihrer Wahl zum Kreisvorsitzenden 2021 war Ihnen ein wenig bange um Ihren großen Garten. Hat der gelitten in Ihrer ersten Amtsperiode?



Schon, ein bisschen. Meine Frau hätte schon gerne gehabt, dass ich mehr Zeit dafür aufwende. Viele Termine liegen auf dem Samstag. Wenn man berufstätig ist, dann ist das der einzige Tag, an dem man richtig anpacken kann. Immerhin: Vergangenes Jahr haben wir ein Insektenhotel gebaut und eine Blumenwiese angelegt. Aber sonst bleibt es meist bei den Basics.

Sie hatten nach Ihrer Wahl als persönliches Ziel ausgegeben, in der ersten Amtszeit alle Vereine einmal besuchen zu wollen. Hat die Zeit gereicht? Welche Erkenntnisse haben Sie gewonnen?

Alle Vereine zu besuchen, ist eins der Dinge, die ich zeitlich nicht geschafft habe. Ich war bei rund 30. Etwa 65 unserer 105 Vereine sind aktuell im Spielbetrieb. Manche sind interessiert an dem, was man sagt, andere wieder nicht so sehr. Es waren meist kürzere Gespräche in Verbindung mit Spielterminen. Ich wollte mehr in Vereine reinfühlen. Das ist mir nicht so gut gelungen.

Welche Themen waren Ihnen besonders wichtig?

Da ist in erster Linie die Schiedsrichter- und Ehrenamtsentwicklung zu nennen. Das sind mir wichtige Themen. Viele Vereine melden ihre Ehrenamtlichen für Ehrungen nur stiefmütterlich. Das sind immer nur wenige und leider meist die gleichen. Das enttäuscht mich ein wenig. So eine Ehrung ist ja eine Anerkennung für Ehrenamtliche. Wir waren jetzt erst mit einer Gruppe von Geehrten bei einem Bundesligaspiel in Mainz und haben eine gute Zeit verbracht mit Abschluss in Edenkoben.

Was nervt Sie richtig? Über was können Sie sich richtig aufregen?

Ein immer wiederkehrendes Thema ist Ordnerstellung bei Ligaspielen. Da reden wir uns in jeder Rundenbesprechung den Mund fusselig über das Verhalten am Platz. Es wird aber immer schlimmer. Die Leute werden immer enthemmter. Früher haben sie sich angeschrien. Heute fliegen dann gleich mal die Fäuste. Noch fehlen mir die Vergleichsmöglichkeiten. Aber es sind einige Spiele vor den Spruchkammern gelandet. Auch gibt es Pöbeleien gegen die Schiedsrichter. Die sind immer alleine auf dem Platz, Spieler und Zuschauer sind immer in Überzahl. Dass eine ausreichende Zahl an Ordnern zu stellen ist, steht in der Spielordnung drin. Ab sofort wird ein Nichtbeachten bestraft. Es gab einige Vorfälle, bei denen die Ordner gefehlt haben. Der Heimverein ist der Veranstalter. Er ist in der Haftung, wenn etwas passiert. Wenn der Verein nicht nach der Ordnung handelt, kann die Veranstalterhaftpflicht die Zahlung verweigern. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn etwas Schlimmeres passiert. Auch der Vorstand kann haften. Wo ist das Vorbild der Erwachsenen? Ich war beispielsweise auf dem Betzenberg. Da haben Eltern ,Schwachkopf’ und ,Idiot’ zum Unparteiischen reingerufen, obwohl auch Minderjährige anwesend waren. Von wem sollen es die Kinder denn lernen?

Gibt es Rück- und Abmeldungen bei den Schiedsrichtern?

Ja, es gibt Rückmeldungen. Insbesondere jüngere Unparteiische geben auf. Ältere können eine solche Anmache meist ab. Irgendwann werden wir in unteren Klassen keine Schiedsrichter mehr haben. Das hat auch mit der Gesellschaft zu tun. Integration hat nicht nur etwas mit Ausländern zu tun. Jeder Sportler ist zu integrieren.

Wie ist Ihr Fazit zur ersten Amtszeit?

Ich bin ein positiver Mensch. Es hat alles besser geklappt, als ich vermutet habe. Ich wusste, die Schuhe von meinem Vorgänger Peter Schakewitsch sind groß. Das waren immerhin 40 Jahre Erfahrung. Ich wollte eigentlich nicht so früh einsteigen, weil ich noch berufstätig bin. Das ist immer eine Gratwanderung, dass man nichts vernachlässigt. Im Laufe der Zeit entdecke ich immer mehr. Je mehr Einblick ich in bestimmte Dinge habe, desto besser wird es. Jetzt ist das Ungewisse weg. So lange es ging, hat mir Peter Schakewitsch geholfen. Als er gestorben ist, war das schon ein Schlag. Natürlich hatte ich auch große Unterstützung von meinen Kollegen aus dem Kreisausschuss, vor allem von meinem Stellvertreter Bernhard Schäfer. Dafür möchte ich mich noch einmal ausdrücklich bedanken. Es gab aus meiner Sicht keine größeren Schwierigkeiten. Die Anzahl der Mannschaften haben wir trotz Corona stabil gehalten. Allerdings haben nun in der C-Klasse mehr Mannschaften abgemeldet, in den B-Klassen haben wir drei Abmeldungen.

„Ringo“ ist Ihr Spitzname, klingt fast ein wenig nach Westernheld. Mussten denn in der ersten Amtszeit auch Mitglieder mit dem Lasso eingefangen und gebändigt werden?

Nein. Die Vereine sind in der Regel kooperativ. Klar hat man seine Pappenheimer, aber im Großen und Ganzen gibt es keine Ausreißer.

Wie geht es weiter?

Ende des Jahres gehe ich in rentennahe Freistellung und im April 2025 offiziell in Rente. Dann möchte ich auch den Rest der Vereine noch besuchen. Das Schiedsrichterthema möchte ich noch aktiver angehen. Dann kann ich auch Spiele unter der Woche besuchen. Was mir außerdem am Herzen liegt, ist der Walking Football. Diese Sparte sollte meiner Meinung nach etabliert werden. Da müssen wir mehr machen, und hin zu einem regulären Spielbetrieb kommen. Gerade für mich wäre das sehr schön. Bewegen, kein Grätschen, kein Körperkontakt.

In der Bundesliga hat man gegen Kommerzialisierung protestiert. Unten machen einige mit bei diesem Spiel. Wie stehen Sie zu dem Protest im bezahlten Fußball?

Ich verstehe die Fans. Die Aktionen, Fußballspiele zu unterbrechen, mag ich allerdings nicht. Das ist ähnlich wie bei den Klimaklebern. Die Mittel gefallen mir nicht. Spieltage sind ja schon zerfleddert. Früher hieß es, der Sonntag gehört den Amateuren. Das ist ja schon lange nicht mehr so. Ich persönlich mache auch nicht alles mit, abonniere nicht jeden Bezahlsender. Andererseits, wenn die großen Vereine nicht mitmachen, sind wir irgendwann aus dem internationalen Geschäft raus. Ich bin da zwiegespalten.

Und im Fußballkreis ...?

Mir ist bewusst, dass Spieler für Geld den Verein wechseln, dass Spieler in unteren Klassen Geld erhalten. Das lässt sich meiner Meinung nach nicht verhindern. Wir haben keine Handhabe dagegen. So ganz kann ich mich nicht damit abfinden. Viele Ehrenamtliche engagieren sich unentgeltlich für ihre Vereine. Die Entwicklung kann ich nicht gut finden, lässt sich aber nicht steuern.

Sie haben AC/DC als Einlaufmusik in Freinsheim gespielt. Sind Sie Hardrocker?

Nein, das war der Wunsch der zweiten Mannschaft, bei der ersten ist es Sirius, wie beim VfL Wolfsburg. Ich persönlich bin mehr auf der Linie Westernhagen. Da war ich auch schon öfter auf Konzerten.

Der 1. FC Kaiserslautern und Bayern München sind die privaten Präferenzen im Profifußball. Da hatten Sie in dieser Saison aber Leidenszeiten, oder?

Ja. Ich hoffe, dass der 1. FCK in der Zweiten Liga bleibt. Es wäre für den Südwesten der Super-GAU, wenn der 1. FCK und Mainz 05 absteigen würden. Ich habe in Trainer Friedhelm Funkel Vertrauen, hatte das aber auch in Dirk Schuster, der entlassen wurde. Die Negativserie begann, als Stürmer Ragnar Ache verletzt war. Das mit Bayern ist schon so lange, das begann zu Zeiten des Europapokals der Landesmeister. Ich stand ja im Tor, da war Sepp Maier ein Vorbild.

Kommen wir auf den Garten zurück. Was muss da getan werden?

Ein Regenwassertank, um Wasser zu sparen.