Der SV Ruchheim (Fußball-Landesliga Ost) und Trainer Tobias Ehrenberg (38) setzen ihre Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus fort. „Die Bedingungen in Ruchheim sind sehr gut, wir haben Erfolg und die Arbeit macht viel Spaß“, sagt der Coach.

Ehrenberg geht im Sommer in seine sechste Saison bei den Ruchheimern, die er erstmals in der Vereinsgeschichte in die Landesliga geführt hat. Mit ihm verlängert auch sein Bruder Marco (43), der als Co-Trainer fungiert.

Kader sagt zu

„Alle Spieler haben für die nächste Runde zugesagt, auch die, die eher weniger Spielzeit haben. Wir haben keinen Abgang, auch umworbene Akteure bleiben“, sagt der Übungsleiter stolz. Der SVR habe bei der Kaderzusammenstellung Wert darauf gelegt, dass ein neuer Spieler nicht nur fußballerisch ins Team passt, sondern auch menschlich.

„Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist außergewöhnlich gut und ein wichtiges Mosaiksteinchen für den Erfolg“, betont Tobias Ehrenberg.