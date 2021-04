Nach zwei Heimsiegen in Serie muss Fußball-Verbandsligist Phönix Schifferstadt am Samstag, 18 Uhr, beim TuS Rüssingen antreten. Die Nordpfälzer sind Tabellenzweiter der Gruppe 2 und als einzige Mannschaft noch ohne Niederlage. Aufsteiger Phönix hat sich auf Rang fünf vorgeschoben.

Vor der Saison gab es ein Kommen und Gehen beim Verbandsliga-Neuling. Fast die gesamte Mannschaft verließ den Klub und mehr als ein Dutzend Akteure kam neu hinzu. Einer von ihnen ist der 26 Jahre alte Ronny Krause.

Der spielte in der vergangenen Runde noch für den Be-zirksligisten ASV Maxdorf, wo er absoluter Stammspieler und Leistungsträger war. Er kam in 17 von 19 Partien zum Einsatz und erzielte zwölf der insgesamt 32 Treffer der Maxdorfer.

Auffällig geworden

„Ich wohne in Birkenheide und habe öfter beim ASV zugeschaut. Da ist mir Ronny aufgefallen“, sagt Phönix-Vorstandsmitglied Peter Rutta. Krause sei stets sehr präsent gewesen und habe Vollstrecker-Qualitäten.

„In einem Testspiel gegen Frankenthal hat er ein technisch herausragendes Tor erzielt. Mit dem einen Fuß hat er den Ball angenommen, mit dem anderen abgeschlossen“, erinnert sich Rutta. In Schifferstadt habe er die Einschätzung bestätigt, ein sympathischer und umgänglicher Mensch zu sein. „Er ist ein Typ, den man gerne in seiner Mannschaft hat“, betont Rutta.

Doch der Mann, der Qualitäten als Vollstrecker hat und in dessen Adern laut Co-Trainer Peter Libowsky Stürmerblut fließe, spielt bei Phönix Außenverteidiger.

„Das macht er hervorragend. Er ist stark am Mann und schaltete sich häufig in die Offensive ein. Dazu ist er in seinem Auftreten sehr positiv und enorm trainingsfleißig“, lobt Libowsky. Sein Potenzial habe Krause noch nicht ausgeschöpft und sein erstes Saisontor dürfte nur eine Frage der Zeit sein.

Vielseitig

„Ich spiele da, wo ich der Mannschaft aktuell am meisten helfen kann“, betont Krause. Er sei ein lauffreudiger Spieler, der keine konditionellen Probleme habe, erklärt der gebürtige Frankenthaler. Beleg dafür ist der Sieg beim Strohhutfestlauf in Frankenthal vor einigen Jahren.

Im modernen Fußball werde vom Außenbahnspieler offensiv wie defensiv gleichermaßen verlangt, Akzente zu setzen. „Zu Saisonbeginn sind Abwehrspieler ausgefallen. Ich bin auf die Verteidigerposition gerückt, wo ich mich festgespielt habe“, erklärt Krause.

Bis auf die Partie bei Basara Mainz, wo der als Industriemechaniker arbeitende Krause erkrankt ausfiel, stand er immer in der Startelf. In der Abendschule machte er sein Fachabitur und absolviert derzeit ein berufsbegleitendes Studium. Das wird er in rund einem Jahr mit dem Bachelor-Abschluss beenden.