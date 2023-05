Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Zum Saisonstart in der Fußball-Bezirksliga hat der ESV Ludwigshafen in der Nord-Staffel gegen den BSC Oppau unglücklich, ja unverdient 1:2 (1:1) verloren. Die Gäste erzielten das Siegtor in Unterzahl. BSC-Spielertrainer Göran Garlipp sah die Rote Karte (68.).

Nur noch zwei Minuten waren auf der Uhr, der BSC schien mit dem Unentschieden leben zu können. Kein Wunder, denn das Team spielte in Unterzahl, nachdem Göran Garlipp einen Schritt zu spät