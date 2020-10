Den einen Knackpunkt gab es nicht. Nicht den vermeidbaren Freistoßtreffer zum 1:0 durch Pierre Merkel (31.), nicht Fabian Czakers Elfmeter-Fehlschuss (69.), der den Ausgleich bedeutet hätte. Nicht Adrian Malburgs großartige Gelegenheit zu Beginn, nicht der Chancenwucher im zweiten Abschnitt.

Arminia Ludwigshafen ist aus dem Pokal ausgeschieden, obwohl die Mannschaft bei Hassia Bingen reifer war, über weite Strecken überlegen agierte, die klareren Aktionen hatte. Am Ende steht ein 2:1-Erfolg der Rheinhessen, der aus Sicht der Arminen mehr als ärgerlich ist. Entsprechend frustriert waren die Akteure der Rheingönheimer nach der Partie.

Das Ergebnis ist eine Seite der Medaille, die Auftritt der Arminen eine völlig andere. „Das war bisher unser bestes Saisonspiel“, ließ Trainer Ralf Gimmy keine Zweifel aufkommen und analysierte in aller Kürze: „Meine Mannschaft hat sich 90 Minuten lang reingehauen, hat viel investiert, sich aber nicht belohnt. Wir haben zu viele Chancen liegenlassen.“

Partie bestimmt

Vor allem im zweiten Abschnitt hatte sein Team die Begegnung bestimmt, ließ der Hassia kaum Räume, schnürte sie in deren Hälfte ein. Zwei Freistöße von Marcel Bormeth verfehlten das Ziel nur um Haaresbreite, Hassia-Torwart Fabian Haas rettete gegen Lennart Thum. Einen 25 Meter-Kracher von Marc Ehmann lenkte Haas gerade noch so über die Latte.

Dann kam der Elfmeter, für den Czaker als Gefoulter selbst die Verantwortung übernahm. Summa sumarum: Viele Chancen nicht verwertet und umgekehrt drei Fehler zu viel gemacht, die zu zwei Gegentoren und einem Elfmeter für Bingen (Merkel an die Unterkante der Latte) führten.

Gimmy nahm eine Mitschuld am ersten Gegentreffer auf sich, sprach von einem „Missverständnis der taktischen Art zwischen Trainer, Mauer und Torwart“. Schlimmer war für ihn die Entstehung, als zweimal der Zugriff auf die Binger Offensive nicht gelang, Sanel Catovic zum Foul kurz vor der Strafraumgrenze gezwungen wurde.

Merkel robust

Beim zweiten Gegentor setzte sich Merkel robust im Zweikampf ein, konnte dann relativ unbedrängt einschieben. „Wenn wir diesen Zweikampf gewinnen, haben wir zehn Minuten mehr Zeit, um vielleicht mit einem Unentschieden in die Verlängerung zu gehen“, so Gimmy. Bedauerlich, „denn dann hätten wir mit dem Spiel beim SC Idar-Oberstein relativ gute Chancen auf das Halbfinale gehabt.“

Vor der Partie in Mechtersheim am kommenden Montag und einem „Highlight in meiner Trainerlaufbahn“ sieht Gimmy bei der Arminia eine „leichte Ergebniskrise“. Sicher sein kann er sich dagegen, dass die Fitness seiner Truppe stimmt. Auf schwerem Boden in Bingen konnte sie über die gesamte Spielzeit zulegen.

Auch nach dem 0:2-Rückstand in der 89. Minute gab die Mannschaft nicht auf, spielte sich weitere Chancen heraus, kam aber nur noch zum Anschlusstreffer. Gimmy nimmt bei allem Ärger über das unglückliche Ausscheiden das Positive mit: „Es war eine gute Präsentation.“ Eine, in der die Handschrift des Trainers klar zu erkennen war.